سلامة للـ"mtv": للمصارف "كوتا" بالليرة اللبنانية سنسلمّها ما تبقى منها بالدولار من بعد ما نحوّل الليرات المتبقية من هذا السقف على الدولار على اساس سعر "صيرفة"

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