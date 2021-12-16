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سلامة للـ"mtv": للمصارف "كوتا" بالليرة اللبنانية سنسلمّها ما تبقى منها بالدولار من بعد ما نحوّل الليرات المتبقية من هذا السقف على الدولار على اساس سعر "صيرفة"

Lebanon 24
16-12-2021 | 16:59
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