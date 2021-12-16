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بايدن يحذر من أنّ المتحورة أوميكرون ستتفشى أسرع بكثير في الولايات المتّحدة

Lebanon 24
16-12-2021 | 18:56
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