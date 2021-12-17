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إثيوبيا تعتبر أن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى "أداة سياسية" للضغط عليها

Lebanon 24
17-12-2021 | 04:59
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