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سقوط الجسر الحديدي في نينوى في العراق وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل بسبب السيول

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:38
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