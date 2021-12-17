أخبار عاجلة

إيران تتحدث عن التوصل لمسودة اتفاق جديد في مفاوضات فيينا يمكن التفاوض عليها مستقبلا

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ممثل الاتحاد الأوروبي: بذلنا جهودا مكثفة لإقناع إيران بالعودة للمفاوضات والوقت ينفد أمام التوصل لاتفاق نووي جديد
lebanon 24
17/12/2021 15:27:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مفاوضي إيران في فيينا: سنواصل التفاوض مع أطراف الاتفاق النووي للتوصل إلى حل
lebanon 24
17/12/2021 15:27:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الروسي: بدء جولة جديدة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران
lebanon 24
17/12/2021 15:27:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع بوريل: جادون في مفاوضاتنا بهدف التوصل لاتفاق جيد
lebanon 24
17/12/2021 15:27:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:24 | 2021-12-17
08:23 | 2021-12-17
08:14 | 2021-12-17
08:10 | 2021-12-17
07:51 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website