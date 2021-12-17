أخبار عاجلة

روسيا تقترح قيامها مع أميركا بعدم نشر أسلحة نووية خارج أراضي الدولتين

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية تقول إن طالبان جدّدت تعهدها بعدم السماح باستخدام أي أحد للأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد
lebanon 24
17/12/2021 15:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ئيس بيلاروسيا يقول إنه سيقترح على روسيا تسليم بلاده أسلحة نووية في حال حصلت بولندا على أسلحة نووية من الناتو
lebanon 24
17/12/2021 15:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أميركا: قلقون جدا من تحركات روسيا وخطابها بشأن أوكرانيا
lebanon 24
17/12/2021 15:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: تجربة روسيا لتدمير أقمار صناعية عمل متهور وغير مسؤول ونطالبها بعدم عسكرة الفضاء (الجزيرة)
lebanon 24
17/12/2021 15:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:24 | 2021-12-17
08:23 | 2021-12-17
08:14 | 2021-12-17
08:10 | 2021-12-17
07:51 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website