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رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طمأن أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار الحاصل

Lebanon 24
17-12-2021 | 07:31
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