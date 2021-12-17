ميقاتي الى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين: هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتاليا ايهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف اعمال؟

Lebanon 24