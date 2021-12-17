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ميقاتي: إستقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور لو كانت الخطوة تؤدي الى حلّ فأنا لا أتردد في اتخاذها لكن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع

Lebanon 24
17-12-2021 | 07:34
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