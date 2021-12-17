ميقاتي: الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني

Lebanon 24