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ميقاتي: الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني
Lebanon 24
17-12-2021
|
07:35
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17/12/2021 18:57:53
17/12/2021 18:57:53
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