أخبار عاجلة

الابيض لـ"الجديد": موضوع المستشفيات هو من يحدد إن كنّا سنتّجه الى الاقفال العام في البلد أو لا

Lebanon 24
17-12-2021 | 08:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أمرٌ واحد سيُحدد العودة إلى الاقفال العام في البلد... هذا ما قاله وزير الصحة
lebanon 24
17/12/2021 18:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
العاملون في المستشفيات الحكومية: الاضراب الشامل اعتبارا من مطلع العام الجديد
lebanon 24
17/12/2021 18:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الابيض: بحث في موضوع التعبئة العامة وتمديدها في ظل ازدياد الأعداد المسجلة
lebanon 24
17/12/2021 18:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
العاملون بالمستشفيات الحكومية: الابيض أكد لنا شمولنا بمرسوم المساعدة الاجتماعية وإلا سنلجأ الى الاضراب
lebanon 24
17/12/2021 18:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:57 | 2021-12-17
11:56 | 2021-12-17
11:41 | 2021-12-17
11:40 | 2021-12-17
11:36 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website