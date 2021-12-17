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أخبار عاجلة
السفير الروسي في فيينا يُعلن انتهاء الجولة السابعة من المحادثات النووية مع إيران
Lebanon 24
17-12-2021
|
09:14
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