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واشنطن تدعو الأطراف المتنازعة في إثيوبيا إلى وقف أعمال العنف ضد المدنيين على الفور (الشرق)

Lebanon 24
17-12-2021 | 11:21
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