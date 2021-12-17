أخبار عاجلة

إعلام تونسي: الأمن يستخدم الغاز المسيل للدموع ضد احتجاجات في مدينة القصرين

Lebanon 24
17-12-2021 | 15:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمن التونسي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في صفاقس (العربية)
lebanon 24
18/12/2021 02:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوداني يُطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان
lebanon 24
18/12/2021 02:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الأمن التونسي تطلق القنابل المسيلة للدموع وتفرق المحتجين أمام مكب النفايات في عقارب (الحرة)
lebanon 24
18/12/2021 02:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الأمن السودانية تفرّق بالغاز المسيل للدموع تظاهرة ثانية مناهضة لسيطرة الجيش في الخرطوم
lebanon 24
18/12/2021 02:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:45 | 2021-12-17
18:24 | 2021-12-17
18:23 | 2021-12-17
18:05 | 2021-12-17
17:56 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website