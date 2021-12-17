أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلغي زيارته الى مالي بسبب فيروس كورونا

Lebanon 24
17-12-2021 | 17:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كورونا يجبر الرئيس الفرنسي على إلغاء زيارة إلى مالي
lebanon 24
18/12/2021 06:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن يقطع زيارته إلى تايلاند بسبب إصابة أحد أفراد طاقمه بفيروس كورونا
lebanon 24
18/12/2021 06:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
lebanon 24
18/12/2021 06:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدين محاولة الانقلاب بالسودان
lebanon 24
18/12/2021 06:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
23:29 | 2021-12-17
18:45 | 2021-12-17
18:24 | 2021-12-17
18:23 | 2021-12-17
18:05 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website