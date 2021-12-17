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مسؤول بالخارجية الأميركية: على إيران العودة للمفاوضات بمقترحات عملية وجدية

Lebanon 24
17-12-2021 | 17:55
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