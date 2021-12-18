البزري لـ"إذاعة النور ": الإجراءات التي اقتُرحت بما يخصّ مسألة حظر التجول قبل أن تبدأ أعطت بعض الردود الإيجابية حيث أن العديد من المواطنين سارعوا لأخذ اللقاحات

Lebanon 24