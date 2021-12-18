أخبار عاجلة

الصحة الفرنسية: الإصابة بمتحور أوميكرون تمثل نحو 8.5% من حالات الكورونا في البلاد

Lebanon 24
18-12-2021 | 02:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الصحة الفرنسية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بمتحور "أوميكرون" إلى 8
lebanon 24
18/12/2021 15:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: لم يتم تسجيل حالات وفاة بسبب الإصابة بمتحور "أوميكرون" حتى اللحظة
lebanon 24
18/12/2021 15:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفرنسية تعلن أن عدد حالات متحور "أوميكرون" في البلاد وصل إلى 240 (سكاي نيوز)
lebanon 24
18/12/2021 15:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الصحية في أوكرانيا: رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في البلاد
lebanon 24
18/12/2021 15:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:42 | 2021-12-18
08:23 | 2021-12-18
08:17 | 2021-12-18
08:16 | 2021-12-18
07:34 | 2021-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website