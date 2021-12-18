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أردوغان: واثق أننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري مع إفريقيا إلى 50 مليار دولار أولا ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة

Lebanon 24
18-12-2021 | 03:19
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