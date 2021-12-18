بو حبيب للـ"ال بي سي": وزارة الخارجية تنتظر قرار المجلس الدستوري بشأن الانتخابات وعدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع هو 225 ألف شخص تقريباً

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