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بو حبيب للـ"ال بي سي": قريباً سنكون قد تأكدنا من تكلفة الانتخابات في الخارج وسنقوم بتبليغ وزارة الداخلية لنرى كيف سيتم تأمين الاموال وهناك وقت كافٍ

Lebanon 24
18-12-2021 | 03:44
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