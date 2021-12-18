بو حبيب للـ"ال بي سي": قريباً سنكون قد تأكدنا من تكلفة الانتخابات في الخارج وسنقوم بتبليغ وزارة الداخلية لنرى كيف سيتم تأمين الاموال وهناك وقت كافٍ

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