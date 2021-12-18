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إسرائيل تطلق الرصاص على فلسطيني في الخليل بحجة تنفيذه عملية طعن (العربية)

Lebanon 24
18-12-2021 | 04:08
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