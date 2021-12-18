أخبار عاجلة

الحكومة الإثيوبية تقول إنها استعادت عدة بلدات من جبهة تحرير تيغراي (العربية)

Lebanon 24
18-12-2021 | 06:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإثيوبية: حربنا مع جبهة تحرير "تيغراي" وجودية ولن نتراجع عنها
lebanon 24
18/12/2021 20:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإثيوبية تتهم جبهة تحرير شعب تيغراي بقتل 100 شاب في مدينة كومبولشا (الحرة)
lebanon 24
18/12/2021 20:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان الباكستانية تقول إنها لا تنوي تمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة (العربية)
lebanon 24
18/12/2021 20:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإثيوبية: الجيش سيطر على 7 بلدات بمحيط مدينة ولديا آخر معاقل مسلحي جبهة تغراي في أمهرا (الجزيرة)
lebanon 24
18/12/2021 20:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2021-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2021-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2021-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2021-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:07 | 2021-12-18
13:05 | 2021-12-18
12:50 | 2021-12-18
12:29 | 2021-12-18
12:28 | 2021-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website