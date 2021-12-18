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وزارة الدفاع البيلاروسية: قاذفات ومقاتلات من روسيا وبيلاروسيا تنفذ دوريات مشتركة على الحدود الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
18-12-2021 | 06:19
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