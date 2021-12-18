15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الناطق باسم قائد القوات العراقية: لا وجود لقوات للتحالف أو الناتو في قاعدة عين الأسد (العربية)
Lebanon 24
18-12-2021
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: نشر الجيش لطمأنة الشعب
Lebanon 24
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: نشر الجيش لطمأنة الشعب
19/12/2021 00:12:18
19/12/2021 00:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الناطق باسم جبهة تغراي: القوات الإثيوبية قصفت سد تيكيزي الكهرومائي
Lebanon 24
الناطق باسم جبهة تغراي: القوات الإثيوبية قصفت سد تيكيزي الكهرومائي
19/12/2021 00:12:18
19/12/2021 00:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكينزي: تنظيما القاعدة وداعش يسعيان للعودة إلى العراق وأعتقد أن القوات العراقية ستمنعهما من ذلك (الحرة)
Lebanon 24
ماكينزي: تنظيما القاعدة وداعش يسعيان للعودة إلى العراق وأعتقد أن القوات العراقية ستمنعهما من ذلك (الحرة)
19/12/2021 00:12:18
19/12/2021 00:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الأميركية تدرس بناء قاعدة عسكرية في تل تمر بالحسكة (العربية)
Lebanon 24
القوات الأميركية تدرس بناء قاعدة عسكرية في تل تمر بالحسكة (العربية)
19/12/2021 00:12:18
19/12/2021 00:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
02:54 | 2021-12-18
18/12/2021 02:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل صدر مرسوم المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
هل صدر مرسوم المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام؟
13:22 | 2021-12-18
18/12/2021 01:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
02:11 | 2021-12-18
18/12/2021 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
10:52 | 2021-12-18
18/12/2021 10:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة من سوق الدولار.. سيناريو عن "التسعير" ينكشف
Lebanon 24
معطيات جديدة من سوق الدولار.. سيناريو عن "التسعير" ينكشف
05:23 | 2021-12-18
18/12/2021 05:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
16:45 | 2021-12-18
الأجهزة الأمنية السودانية تعلن إغلاق جسور عدة في الخرطوم عشية انطلاق مليونية دعا إليها تجمع المهنيين (الحرة)
16:00 | 2021-12-18
الخارجية المصرية: نرفض أي تدخل في الشأن الداخلي ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض وصايتها على الغير
15:40 | 2021-12-18
مجلس الأمن القومي الأوكراني: لا خطط بعد لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا
14:29 | 2021-12-18
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: وضعنا شروطاً لاستبدال كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية في كرج
14:20 | 2021-12-18
رئيس الوزراء السوداني: الوضع ينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي وطنا ولا ثورة
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
19/12/2021 00:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
19/12/2021 00:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
19/12/2021 00:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact