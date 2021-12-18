المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تلتقي عددا من مرشحي الرئاسة من بينهم خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24