أخبار عاجلة

جهاز الأمن في إقليم كردستان العراق: القبض على خلية من عناصر داعش كانت تخطط لأعمال إرهابية في أربيل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-12-2021 | 10:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
خلية الإعلام العراقية: الاستخبارات تفكك شبكة إرهابية كانت تخطط لشن عملية في الفلوجة (العربية)
lebanon 24
19/12/2021 00:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: طيران الجيش العراقي يدمر مواقع لداعش في كركوك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/12/2021 00:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل عنصرين من الجيش العراقي في اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش بقضاء الدبس في كركوك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/12/2021 00:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة يطلب من الجميع في المقر أن يبقوا في أماكنهم بسبب وجود شخص مسلح خارج المبنى (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/12/2021 00:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:45 | 2021-12-18
16:00 | 2021-12-18
15:40 | 2021-12-18
14:29 | 2021-12-18
14:20 | 2021-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website