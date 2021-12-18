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رئيس الوزراء الهولندي يعلن إغلاقا شاملا في البلاد حتى 14 كانون الثاني لمواجهة انتشار فيروس كورونا

Lebanon 24
18-12-2021 | 13:19
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