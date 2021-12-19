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البطريرك الراعي: أليس من المعيب أن يُصبح انعقاد الحكومة مطلباً عربياً دولياً بينما هو واجب لبنانيّ دستوريّ؟ كيف تُمعن فئة نافذة بتعطيله باسم "الميثاقية"؟

Lebanon 24
19-12-2021 | 03:37
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الراعي: اليس من المعيب ان يصبح انعقاد مجلس الوزراء مطلبا عربيا ودوليا؟
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البطريرك الراعي: الرئيس ميقاتي لم يخذلني.. وانا ضد استقالة الحكومة
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19/12/2021 21:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: انا ضدّ استقالة الحكومة وميقاتي لم يخذلني وقدّرت قبوله بترؤّس حكومة في هذه الظروف ولكن للأسف المعطلون أوقفوا عجلة الحكومة بطرق غير قانونية
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19/12/2021 21:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بكركي للقاء البطريرك الراعي في حضور الوزراء هنري خوري، جورج قرداحي، وليد نصار وجوني القرم
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19/12/2021 21:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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