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البطريرك الراعي: ليت المسؤولين عندنا والنافذين يعودون إلى انسانيتهم ليخلّصوا لبنان وتلتقي مساعيهم مع المساعي الدولية لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
19-12-2021 | 03:39
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