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الراعي: بعدم انعقاد مجلس الوزراء تتعطّل السلطة الإجرائية والحركة الاقتصادية والحركة المالية والحياة المصرفية ويفتقر الشعب أكثر فأكثر أهذا ما يقصده المعطّلون؟

Lebanon 24
19-12-2021 | 03:43
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الراعي: اليس من المعيب ان يصبح انعقاد مجلس الوزراء مطلبا عربيا ودوليا؟
lebanon 24
19/12/2021 21:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نتساءل بأي حق يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يبقى رهينة ذلك او ذاك
lebanon 24
19/12/2021 21:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الأحد: بأي حق يُمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟
lebanon 24
19/12/2021 21:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: عائلات لبنان تعذبت وبكت بما فيه الكفاية وما زالت تنتظر الفرح من أجل ذلك ولدت الثورة، خصوصا بعدما بدأ فشل السلطة انتفض الشعب وطالب بجيش واحد وقرار وطني واحد
lebanon 24
19/12/2021 21:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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