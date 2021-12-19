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المطران عوده: إلقاء المسؤولية على الآخرين لا ينفع، ومن ارتضى المسؤولية عليه القيام بواجبه، وإلّا فليترك مكانه لمن يريد العمل والإنقاذ

Lebanon 24
19-12-2021 | 05:07
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