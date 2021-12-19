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مجلس الأمن القومي الأوكراني: القيادة العامة أعدت خطة عمل مفصلة لمواجهة غزو روسي محتمل

Lebanon 24
19-12-2021 | 05:53
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