أخبار عاجلة

وزير خارجية باكستان: الخلاف مع السلطة في كابل لا يعني التخلي عن 38 مليون أفغاني

Lebanon 24
19-12-2021 | 09:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الباكستاني: تدهور الأوضاع في أفغانستان سيؤثر على الدول الأخرى
lebanon 24
19/12/2021 21:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الباكستاني: الأزمة الإنسانية تتفاقم في أفغانستان بسبب الجفاف والحوكمة الضعيفة واعتماد البلاد على المساعدات الخارجية
lebanon 24
19/12/2021 21:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأفغانية: وفد وزاري أفغاني رفيع يرأسه وزير الخارجية سيتوجه إلى الدوحة السبت المقبل (الجزيرة)
lebanon 24
19/12/2021 21:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية القطرية: نُحثّ المجتمع الدولي متابعة الانخراط في أفغانستان وعدم التخلي عنها
lebanon 24
19/12/2021 21:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:06 | 2021-12-19
13:41 | 2021-12-19
13:29 | 2021-12-19
12:46 | 2021-12-19
12:41 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website