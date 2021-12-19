الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من قصر بعبدا: لقد ابلغت فخامة الرئيس انني اتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة وهي ان الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني

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