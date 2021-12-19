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وسائل إعلام حكومية: الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على بلدة لاليبيلا الأثرية

Lebanon 24
19-12-2021 | 13:41
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