نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: اتفقت اللجنة الوزارية مع حاكم مصرف لبنان على أن حجم الخسائر المالية بلغت 69 مليار دولار ويتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين (الجديد)

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