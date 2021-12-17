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‏بلينكن: يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ 25 تشرين وضمان حرية التظاهر السلمي

Lebanon 24
17-12-2021 | 18:45
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‏بلينكن: يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ 25 تشرين وضمان حرية التظاهر السلمي
lebanon 24
20/12/2021 02:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
‏بلينكن: يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ 25 تشرين وضمان حرية التظاهر السلمي
lebanon 24
20/12/2021 02:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين منذ 25 تشرين الأول في السودان (سكاي نيوز عربية)
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20/12/2021 02:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وسويسرا تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان
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20/12/2021 02:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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