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غوتيريش سيبحث مع قيادة الجيش إنشاء صندوق أممي لدعمه (القبس الكويتية)

Lebanon 24
19-12-2021 | 18:23
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