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مصدر أمني تركي: اعتقال 12 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش خلال عملية أمنية في العاصمة أنقرة

Lebanon 24
20-12-2021 | 02:20
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