أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: ملتزمون بالقرارات الدولية بشأن برنامجنا النووي والوكالة على اطلاع بتفاصيله

Lebanon 24
20-12-2021 | 02:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يزيل بعض المخاوف بشأن برنامجنا النووي
lebanon 24
20/12/2021 13:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ملتزمون بتعهداتنا وبرنامجنا النووي سلمي وعلى واشنطن رفع الحظر المفروض علينا
lebanon 24
20/12/2021 13:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لسنا في عجلة بشأن المفاوضات النووية وأبدينا المرونة اللازمة
lebanon 24
20/12/2021 13:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية: ملتزمون بالعودة للاتفاق النووي بشرط أن تفعل إيران الشيء نفسه
lebanon 24
20/12/2021 13:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:05 | 2021-12-20
06:02 | 2021-12-20
06:01 | 2021-12-20
06:00 | 2021-12-20
05:56 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website