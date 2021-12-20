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مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على وضع الولايات المتحدة وكندا على القائمة الحمراء للسفر بسبب المتحور أوميكرون (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-12-2021 | 02:57
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