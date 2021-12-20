رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب للـLBCI: المجلس منعقد اليوم بكامل أعضائه العشرة والقرار بطعن تكتل "لبنان القوي" بتعديلات قانون الإنتخابات سيصدر غداً

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