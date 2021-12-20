الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري: الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان

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