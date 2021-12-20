بدء لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزارتَي المال والعدل ومصرف لبنان لدرس اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال والمحافظ المالية المحوَّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019

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