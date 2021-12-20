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بدء لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزارتَي المال والعدل ومصرف لبنان لدرس اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال والمحافظ المالية المحوَّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019

Lebanon 24
20-12-2021 | 04:39
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