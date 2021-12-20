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رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مؤتمر صحافي مع غوتيريش: زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان مهمة ومثيرة وهو مشكور عليها

Lebanon 24
20-12-2021 | 04:41
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