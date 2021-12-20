بري: في موضوع الحدود البحرية تحدثنا في أن تكون المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور الأميركيين لأن المماطلة بالمفاوضات تؤثر على اقتصادنا وتؤخر معاجة أزماته

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