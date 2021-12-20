بري: اذا كان هناك من اضطراب فهو من مسؤولية "اسرائيل" وكل يوم هناك خرق اسرائيلي للأجواء اللبنانية وأحيانا يستخدمون أجواءنا للاعتداء على الشقيقة سوريا

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