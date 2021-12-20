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ميقاتي: لا بد من توجيه الشكر أولا لقوات اليونيفيل قيادة وضباطا وافرادا، على الدور النبيل التي تقوم به الى جانب الجيش في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب

Lebanon 24
20-12-2021 | 05:43
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