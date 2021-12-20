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ميقاتي: نحن بأمسّ الحاجة لإعادة تأكيد دور الأمم المتحدة الريادي وأهميته في عالمنا الذي تعصف به الحروب والأزمات والاضطرابات والأوبئة

Lebanon 24
20-12-2021 | 05:49
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